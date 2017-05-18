(Görüntülü Haber) Okul çevrelerinde uyuşturucu operasyonu

Sinan BİLGİLİ/-İSTANBUL, () İstanbul'da polis, okulların çevrelerinde uyuşturucu operasyonu yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'daki okul çevrelerinde denetim yaptı. Şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapan polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yaptı. Bu kişiler daha sonra polis tarafından okul çevresinden uzaklaştırıldı. Uygulamalar okul çevresiyle sınırlı kalmadı. Parklar ile boş alanlarda da arama yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerini aradı.