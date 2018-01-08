Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de okulların çevresinde narkotik polisleri denetim yaptı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri'nden oluşan 100 polis, Kağıthane'de bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilerin üstleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Okul çevresindeki kafeler de aramalar gerçekleştirildi. Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Otay, polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.
(Görüntülü Haber) Okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi
Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de okulların çevresinde narkotik polisleri denetim yaptı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri'nden...
08 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
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