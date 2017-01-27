(Görüntülü Haber) Okmeydanı'nda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kamerada

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Okmeydanı'nda öğrencilerin uğradığı yerlere operasyon düzenledi. Okul çevreleri, internet kafe ve bilardo salonlarında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri destek verdi. Yapılan aramalarda 172 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 22 gram taş kokain ile 2 gram toz kokain ele geçirildi. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyon kapsamında M.T(22) ve A.B.(20) ile 18 yaşından küçük M.A., İ.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemede 18 yaşından küçük olan M.A. ve İ.C. adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, M.T ve A.B. tutuklandı.