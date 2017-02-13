Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul polisi Okmeydanı'nda, çok sayıda polisle helikopter destekli terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler Okmeydanı'na geldiklerinde, polis helikopteri de o bölgede uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri adreslere giriyor. Özel Harekat polisleri, Okmeydanı Şen sokakta girdikleri bir adreste aramalar yapıyor. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini alıyor. Operasyon sürüyor.
(Görüntülü Haber)Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu(1)
Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul polisi Okmeydanı'nda, çok sayıda polisle helikopter destekli terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında...
13 Şubat 2017 Pazartesi 08:20
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