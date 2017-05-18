(Görüntülü Haber) Öğretmen öğrencinin dişini kırdı iddiası

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki E.N.A.'nın tahtaya yazılan yazıyı defterine geçmediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olay, Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80'inci Yıl İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tahtaya ders notları yazan İngilizce öğretmeni G.G., bunları defterine yazmayan kız öğrenci E.N.A.'yı dövdü. Eve gelen ve dişinin kırıldığını söyleyen küçük kız, annesi Pakize A. (48) tarafından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kadın öğretmenden şikayetçi olan anne ile kızı rapor için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öğretmenin çocuğunu tahtaya yazdığı konuyu defterine geçirmediği için dövdüğünü söyleyen anne Pakize A., "Kızıma tokat atınca dışı kırılmış. Öğretmenden şikayetçiyim" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yetkilileri ise iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.