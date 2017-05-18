Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

(Görüntülü Haber) Öğretmen öğrencinin dişini kırdı iddiası

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki E.N.A.'nın tahtaya yazılan yazıyı defterine geçmediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olay, Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki E.N.A.'nın tahtaya yazılan yazıyı defterine geçmediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olay, Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80'inci Yıl İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tahtaya ders notları yazan İngilizce öğretmeni G.G., bunları defterine yazmayan kız öğrenci E.N.A.'yı dövdü. Eve gelen ve dişinin kırıldığını söyleyen küçük kız, annesi Pakize A. (48) tarafından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kadın öğretmenden şikayetçi olan anne ile kızı rapor için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öğretmenin çocuğunu tahtaya yazdığı konuyu defterine geçirmediği için dövdüğünü söyleyen anne Pakize A., "Kızıma tokat atınca dışı kırılmış. Öğretmenden şikayetçiyim" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yetkilileri ise iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246