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(Görüntülü Haber) Öğrenciye tekme attığı öne sürülen öğretmene gözaltı

BURSA'nın İznik ilçesi Çiçekli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'nin (10) göğsüne tekme ile vurarak, iç kanama geçirmesine neden olduğu iddia edilen öğretmen H.C. (32) jandarma tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin görevden...

BURSA'nın İznik ilçesi Çiçekli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'nin (10) göğsüne tekme ile vurarak, iç kanama geçirmesine neden olduğu iddia edilen öğretmen H.C. (32) jandarma tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Çiçekli İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi B.G., geçtiğimiz pazartesi günü eve gelince rahatsızlandı. Babası Burhan G.'ye, okuldaki öğretmenlerden H.C.'nin göğsüni tekme ile vurduğunu ve yere düştüğünü söyleyen B.G., ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenesi yapılan B.G., daha sonra iç kanama nedeniyle sevk edildiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan B.G., yaşadıklarını ise gazetecilere, “Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum" dedi. Burhan G.'nin yaptığı şikayet sonrası İznik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdiklerini öğrenciye tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı yoksa öğretmenin mi attığını araştırdıklarını söyledi. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, GÖZALTINA ALINDI Çiçekli Köyü Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan H.C., şikayet üzerine, dün ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından görevinden uzaklaştırıldı. H.C. daha sonra da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, 'kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Öğretmen H.C.'nin sorgusu sürüyor. OĞLUMUN DURUMU İYİYE GİDİYOR İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen oğlu B.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Burhan G., "Oğlumun hastanede bir süre daha kalacağı doktoru tarafından bize söylendi. Gelişmeleri bekleyerek takip edeceğiz" diye konuştu.

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