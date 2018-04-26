ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Olayda 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Olay, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti. Olayın çıktığı kampüs içerisine TOMA ekipleri de geldi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinden Mesut K., Tayfun Ç., Reha A., Hüseyin A. ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı üniversitede önlem almaya devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Öğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesi
ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Olayda 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Olay, bugün Gazi Üniversitesi...
26 Nisan 2018 Perşembe 16:26
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