Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

(Görüntülü Haber) Öğrenci servisinin çarptığı kadın yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, sürücüsü manevra yapan öğrenci minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Filtepe Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki...

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, sürücüsü manevra yapan öğrenci minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Filtepe Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hakkı Akçasoy, 67 S 8004 minibüs ile yol kenarında park etmek için manevra yaptığı sırada arkadan geçen Ayşe Kalaycı'ya çarptı. Yaralanan Ayşe Kalaycı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kalaycı, daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alınarak özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.