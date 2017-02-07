(Görüntülü Haber) Öğrenci servisinin çarptığı kadın yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, sürücüsü manevra yapan öğrenci minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Filtepe Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hakkı Akçasoy, 67 S 8004 minibüs ile yol kenarında park etmek için manevra yaptığı sırada arkadan geçen Ayşe Kalaycı'ya çarptı. Yaralanan Ayşe Kalaycı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kalaycı, daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alınarak özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı.