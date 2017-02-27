(Görüntülü Haber) Öğrenci servisi devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı

Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - KONYA'da otomobilin, öğrenci servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşıyla gezen Gökhan Kaymak yönetimindeki 42 FDN 91 plakalı otomobil, kavşakta İMKB Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ali Karakaya yönetimindeki 42 C 0525 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada öğrenci servisinin sürücü Ali Karakaya ile serviste bulunan 14 öğrenci yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan Kaymak'ın yanındaki kız arkadaşının ise kazanın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Adeta can pazarının yaşandığı anlar ise yoldan geçen bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.