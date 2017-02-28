(Görüntülü Haber) Öğrenci minibüsü alev alev yandı
BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde öğrenci taşıyan minibüs alev aldı. Sürücü tarafından öğrencilerin araçtan inip uzaklaştığı minibüsteki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Yeni Mahalle Nurettin Sayar Caddesi'nde meydana...
28 Şubat 2017 Salı 23:35
BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde öğrenci taşıyan minibüs alev aldı. Sürücü tarafından öğrencilerin araçtan inip uzaklaştığı minibüsteki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Yeni Mahalle Nurettin Sayar Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 11 DG 100 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, seyir halindeyken elektrik aksamındaki arızadan dolayı alev aldı. Mustafa B., aracını durdurup minibüsteki öğrencileri tahliye ettikten sonra cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönüşen minibüsteki yangına olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
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