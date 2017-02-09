(Görüntülü Haber) Öğrenci evinde korkutan yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 4 üniversitesi öğrencisinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sabah yoğun dumana uyanan üniversite öğrencilerinden 3'ü, mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark edince, dışarı çıkıp itfaiyeyi aradı. Dumandan dışarı çıkamayan üniversitesi öğrencisi Tunay Can, demir parmaklıklı pencereden kendisine yardım edilmesini beklerken, üst katında oturan komşuları ise dama çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki araçla müdahale ettikleri yangın kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Can ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.