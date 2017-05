(Görüntülü Haber) Oğlunun düşüp öldüğü yerden ayıramadılar

ADANA'da 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran, dedesinin oturduğu apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkondan aşağıya bakarak gözyaşı döktü.



Olay, merkez Seyhan İlçesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Metro Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve 2 yaşındaki oğulları Efe Can'ı alarak babası Mustafa Taşkıran'ın 13'üncü kattaki dairesine gitti. Sohbet eden ailenin bir anlık dalgınlığından yararlanan Efe Can, balkona çıkarak demirlerinin arasından sarkıp düştü. Kısa bir süre sonra çocuklarının olmadığını fark eden Taşkıran Ailesi, balkona çıkıp aşağıya baktıklarında feci manzarayla karşılaştı.



Evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Efe Can Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkon demirlerine tutunarak ağladı. Olay yerine gelen polislerin tüm uyarılarına rağmen balkondan ayrılmayan anneyi aile yakınları ikna ederek eve aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.