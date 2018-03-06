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(Görüntülü Haber) Oğlunu kazada kaybeden baba: Annesine geri getireceğim diye söz vermiştim

ANTALYA'da manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitiren Eren Erdal Koyuncu'nun (5) babası İsmet Koyuncu, cenazeyi morgdan teslim alırken, "Kazadan sonra annesine oğlumuzu geri getireceğim demiştim ama götüremiyorum" diyerek,...

ANTALYA'da manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitiren Eren Erdal Koyuncu'nun (5) babası İsmet Koyuncu, cenazeyi morgdan teslim alırken, "Kazadan sonra annesine oğlumuzu geri getireceğim demiştim ama götüremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2580 Sokak'ta oturan Sakine ve İsmet Koyuncu çiftinin tek çocukları Eren Erdal, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde 5 arkadaşıyla oynamaya başladı. TIR sürücüsü A.D., aracıyla sokakta manevra yaparken çocukları fark etmedi. Bir anda TIR'ın altında kalan çocuklardan 4'ü yara almadan kurtulmayı başarırken, Eren Erdal aracın lastikleri arasında feci şekilde can verdi. Kazanın ardından Eren Erdal'ın cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, TIR sürücüsü gözaltına alınıp tutuklandı.

'ANNESİNE GERİ GETİRECEĞİM DEMİŞTİM'

Otopsi işlemlerinin ardından Eren Erdal'ın cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Baba İsmet Koyuncu, minik oğlunun cenazesini beklerken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Acısının büyük olduğunu belirten İsmet Koyuncu, "Bir TIR sürücüsü nasıl arkasını kontrol etmeden kullanabiliyor. Bunu anlamıyorum, aklım almıyor. Kazadan sonra annesine 'Ölmemiştir o, oğlumuzu geri getireceğim' diye söz vermiştim. Ama bakın götüremiyorum. Ben ne yapacağım şimdi?" diyerek gözyaşı döktü.

Küçük bir tabuta konulan Eren Erdal'ın cenazesi morg görevlileri tarafından aileye teslim edildi. Oğlunun cenazesini cemevi cenaze nakil aracına yerleştiren İsmet Koyuncu, "Paşam, oğlum ben her zaman yanındayım" diyerek, uzun süre tabuta dokundu.

Minik Eren Erdal'ın cenazesinin cemevinde gerçekleştirilecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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