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(Görüntülü Haber) Oğlunu göremeyen baba, duruşmada intihara kalkıştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, inşaat işçisi 46 yaşındaki Asım A., velayet davası açtığı eşinin duruşmaya gelmemesine sinirlenip, "18 aydır çocuğumu göremiyorum" diyerek 5'inci kattaki duruşma salonunda hakimin gözü...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, inşaat işçisi 46 yaşındaki Asım A., velayet davası açtığı eşinin duruşmaya gelmemesine sinirlenip, "18 aydır çocuğumu göremiyorum" diyerek 5'inci kattaki duruşma salonunda hakimin gözü önünde pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Asım A., itfaiye aracının sepetindeki polis tarafından yakalanıp içeri sokuldu. Olay, saat 10.30 sıralarında 5 katlı Karabük Adliyesi binasında meydana geldi. Asım A., 1.5 yıl önce boşandığı eşine 10 yaşındaki oğlu için Aile Mahkemesi'nde velayet davası açtı. Asım A., davanın görülmesi sırasında eşinin duruşmaya gelmemesine sinirlendi. Asım A., 5'inci kattaki duruşma salonunda hakimin gözü önünde koşarak pencereye çıkıp, "18 aydır çocuğumu göremiyorum" diyerek intihara kalkıştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri Asım A.'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Asım A., duruşma salonuna gelen polisleri yanına yaklaştırmadı. İtfaiye ekibi yerde branda açarken, bir polis ve itfaiye memuru, itfaiyenin merdivenli aracının sepetiyle Asım A.'nın yanına yaklaştı. Asım A., eline aldığı çay bardağını da onlara atarak tepki gösterdi. Pencerenin altındaki klimanın üzerinde duran Asım A., salondaki polislerle konuştuğu sırada itfaiyenin sepetinde arkasından yaklaşan polis ve itfaiyeci tarafından yakalanıp pencereden içeriye sokuldu. Asım A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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