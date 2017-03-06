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(Görüntülü Haber) Oğlu öldürülen baba: Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş

KÜTAHYA'da 28 yaşındaki Seyfettin Bayram, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından orman kenarında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen baba Mustafa Bayram, "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık"...

KÜTAHYA'da 28 yaşındaki Seyfettin Bayram, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından orman kenarında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen baba Mustafa Bayram, "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık" dedi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki orman kenarında akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz olarak yerde yattığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan Seyfettin Bayram'ın çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polislerin haber vermesiyle olay gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Mustafa Bayram, oğlunu cesedini teşhis etti. Baba Mustafa Bayram polislere "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık bırakıp gidiyordu. Dün sabahtan beri yoktu" dedi. Seyfettin Bayram'ın cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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