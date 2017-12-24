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(Görüntülü Haber) Odunların arasındaki uyuşturucuyu 'Alfi' buldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda odunlar arasında saklanmış uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği 'Alfi' buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda odunlar arasında saklanmış uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği 'Alfi' buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Yaşar D.'yi takibe aldı. Takip sonucunda D.'nin adreslerini de tespit eden polis, akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyona narkotik dedektör köpek 'Alfi' de katıldı. İlk operasyonu olan Alfi, polislerle birlikte yaptığı aramada merdiven altındaki odunlara yoğunlaştı. 'Alf'i, bir süre sonra odunların arasında saklanmış 920 gram esrarı buldu.

Yaşar D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlk operasyonundan başarıyla ayrılan 'Alfi' ise emniyette yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

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