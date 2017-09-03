YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde çıkan orman yangını, 6 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık makilik ve ormanlık alan alevlerden zarar görürken, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Ödemiş'te orman yangını (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde çıkan orman yangını, 6 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık makilik ve ormanlık alan alevlerden...
03 Eylül 2017 Pazar 09:05
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