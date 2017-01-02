(Görüntülü Haber) Ödemiş'te kaza: 2 ölü
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 58 yaşındaki Muammer Halıcı ve 53 yaşındaki eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Çatalarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ödemiş'ten...
02 Ocak 2017 Pazartesi 22:53
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 58 yaşındaki Muammer Halıcı ve 53 yaşındaki eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Çatalarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Ovakent Mahallesi yönüne seyir halinde olan Yıldırım Özdoğan idaresindeki 35 RDE 70 plakalı hafif ticari araç, Muammer Halıcı yönetimindeki 35 ZIV 96 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Muammer Halıcı ve eşi Nesrin Halıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcını incelemesinin Muammer ve Nesrin Halıcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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