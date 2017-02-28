(Görüntülü Haber) Ödemiş merkezli FETÖ operasyonuna 24 gözaltı

(KJ Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()İZMİR'in Ödemiş İlçesi merkezli 6 ilde FETÖ/FDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 24'ü gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş İlçesi merkezli Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep'te FETÖ/FDY'ye yönelik olarak bu sabah 'Meclis-4' adlı operasyon yapıldı. Memuriyetten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve Roketsan'da görevli kişilerin de aralarında bulunduğu 32 kişinin yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 20'sinin Ödemiş'te gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduklarının belirlendiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.