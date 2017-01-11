(Görüntülü Haber) Ocak'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () BURDUR'un Bucak İlçesi'nde 2 yolcu otobüsü, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 yaşındaki Cemil Şimşek yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Burdur karayolunun Bucak'a bağlı Karapınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Burdur'dan Antalya istikametine giden 24 kişinin bulunduğu 38 ZL 303 plakalı yolcu otobüsüne, 07 EVM 03 plakalı kamyon yandan çarptı. Arkadan gelen 35 kişinin bulunduğu 34 YK 6148 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü önündeki kazaya çarpmamak için manevra yapınca kayarak ters döndü. Bu otobüse ise Cemil Şimşek'in kullandığı 15 PK 477 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yolcu otobüslerinden biri refüje yan yattı, kamyonet ise şarampole yuvarlandı. Zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Cemil Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada her iki otobüste bulunan İ.B., K.K., M.M., İ.K., Ö.Y. ve S.S. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yolcular başka otobüslerle gönderildi. Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Şengeze, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Kazada yaşamını yitiren Cemil Şimşek'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.