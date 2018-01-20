(Görüntülü Haber) Obüslerle Afrin'e 2 atış yaptı
HATAY'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı. Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs...
20 Ocak 2018 Cumartesi 15:19
HATAY'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı. Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı.
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