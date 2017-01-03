Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüsü ortaya çıktı. Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan bir caddede yürürken kendisini videoya alıyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.
(Görüntülü Haber)O saldırganın görüntüleri
Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüsü ortaya çıktı. Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste...
03 Ocak 2017 Salı 08:17
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