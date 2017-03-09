(Görüntülü Haber) Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde öğrenci servisi ile 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, Nusaybin'den geçen İpek Yolu'ndaki Yazyurdu Köyü kavşağında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir ilaç firmasına ait Mehmet Burhan Baş (39) yönetimindeki 21 BK 749 plakalı hafif ticari araç, Şırnak'ın Cizre İlçesi yönüne giden Cevdet Yılmaz yönetimindeki 54 SB 784 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ilaç firmasına ait araç, yol kenarında bekleyen Ali Duman yönetimindeki 42 RN 063 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada Mehmet Burhan Baş, olay yerinde yaşamını yitirirken, 9 öğrenci ile TIR sürücüsü Cevdet Yılmaz hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ambulanslardan biri de karayolu kenarındaki bir levhaya çarptı. Bu kazada, ambulansta maddi hasar meydana gledi. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yarılarının durumunun iyi olduğu belirtiildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.