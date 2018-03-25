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(Görüntülü Haber) Nusaybin'de terk edilmiş evde, kimliği belirsiz bir ceset bulundu

Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), () Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü olarak bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda,...

Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), () Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü olarak bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, cesedin bilek kısmında kesikler olduğu tespit edildi. Nusaybin'in Yeni Turan Mahallesi Cağlayan Caddesi'nde bulunan terk edilmiş evden koku gelmesi üzerine, mahalle sakinleri tarafından yapılan aramada kimliği belirsiz bir kişinin cesedine rastladı. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Terk edilmiş evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, bulnan erkek cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Metruk evde bulunan cesedin, Suriyeli bir erkeğe ait olabileceğini belirten yetkililer, ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler. Olay yerinde yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkek cesedinin bileklerinde kesikler olduğu tespit edildi.

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