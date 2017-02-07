(Görüntülü Haber) Nusaybin'de PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti (2)

VALİLİK AÇIKLADI: SİLAHLAR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA AİT Nusaybin İlçesi'nin Suriye sınır kesiminde bulunan silahlarla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle derildi: "Mardin Emniyet ve MİT Bölge Müdürlüğümüz görevlilerince Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığında PKK/KCK terör örgütüne ait mühimmat ve örgütsel doküman olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş olup, yapılan aramalarda; 20 adet zırh delici roket başlığı, 8 adet anti personel roket başlığı, 28 adet roket sevk motoru, 6 adet ak-47 kalasnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet şarjör, 2 bin 976 adet ak-47 kalasnikof mermisi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet şarjör, 1 adet bixi marka makinalı tüfek ve tüfeğe ait 471 adet mermi, 4 metre boş bixi şeridi, 1 adet termal, 1 adet avcı dürbünü, 2 adet tabanca, 4 adet hücum yeleği, 3 adet el telsizi, 36 adet bomba yapımında kullanılan elektronik cihaz ve muhtelif miktarda devre, 50 adet başlatıcı kapsül, 998 adet m16 tüfeğe ait mermi, 6 adet pil, muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."