(Görüntülü Haber) Nusaybin'de minibüs bisiklete çaptı: 1 ölü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki Çağ çağ köprüsü üzerinde seyin halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 664 plakalı minübüs, 20 yaşandaki Kamuran Sönmez'in kullandığı bisiklete çarptı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.