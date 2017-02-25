(Görüntülü Haber) Nusaybin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 2 yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta yerde buldukları metal bir cismi kurcalayan iki çocuk, meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının...
25 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta yerde buldukları metal bir cismi kurcalayan iki çocuk, meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi'nde oturan ve akraba oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Yusuf ve 6 yaşındaki Muhammet Müldür, bugün sabah saatlerinde Yasemik Sokak'ta yerde metal bir cisim buldu. Çocuklar buldukları cismi kurcaladıkları sırada patlama meydana geldi. Yaralanan 2 çocuk, mahalle sakinleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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