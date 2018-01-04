(Görüntülü Haber) Nöbetçi polisin dikkati, faciayı önledi

ADANA'da nöbet tutan polis memuru, yağış nedeniyle devrilmek üzere olan çam ağacını görünce trafiği keserek olası faciayı önledi.



Kentte 2 günden bu yana devam eden yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Menderes Bulvarı'ndaki Adana Polis Evi'nde önünde nöbet tutan polis memuru, yağışın etkisiyle devrilme riski olan çam ağaçlarının yanına gitti. Polis, ağacın gövdesinden gelen sesler üzerine yoldaki araçları durdurdu, yayaların yoldan uzaklaşmasını istedi. Bu sırada çam ağacı büyük gürültüyle yola devrildi. Polisin dikkati olası bir faciayı önledi.Kapanan yol ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.