(Görüntülü Haber) Nişanlısıyla tartıştı, silahı başına dayadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-) ANTALYA'da nişanlısıyla tartışan 25 yaşındaki Yasin A., çenesinin altına dayadığı pompalı tüfekle intihar edeceğini söyledi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere de tüfeğini doğrultan Yasin A., güçlükle eyleminden vazgeçirildi. Polis ve sağlık ekiplerine alarma geçiren olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokakta elinde tüfekle yürüyen ve içki için Yasin A.'yı fark etti. Polis, Yasin A.'yı, tüfeği bırakıp teslim olması için uyardı. İkazı dikkate almayan Yasin A., tüfeğin namlusunu polise çevirdi. Tüfekle kısa süre bekleyen Yasin A., daha sonra ara sokaklarda kaçmaya başladı. Boş bir arsaya kadar koşan Yasin A., çenesinin altına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. Buna rağmen eyleminden vazgeçmeyen Yasin A., zaman zaman silahını polise de doğrulttu. Kepez İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Ahmet Taşır da olay yerine gelerek, Yasin A.'dan silahını bırakmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan Yasin A., kimsenin yanına yaklaşmamasını istedi. Güvenlik gerekçesiyle cadde ve sokakları trafiğe kapatan polis, "Sana zarar gelmesini istemiyoruz. Tüfeği bırak" diye uyarıda bulundu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çevrede önlem aldığı olay sırasında, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Haber verilmesi üzerine gelen Yasin A.'nin annesi Leyla A. ve nişanlısı C.C. de silahı bırakmasını istedi. Oğlunun teslim olması için yalvaran Leyla A., sorunlarını çözeceğini söyledi. Polise uzun süre direnen Yasin A., ekiplerin de ısrarıyla yaklaşık 2.5 saat süren eylemine son verdi. Silahı kaldırıma atan Yasin A., ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.