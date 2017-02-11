(Görüntülü Haber) Nişanlısıyla alışveriş yapan polisi şehit eden terörist tutuklandı

HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde nişanlısıyla birlikte alışveriş yapan polis memuru Abdulkadir Oğuz'u şehit edip, 7 polisin yaralandığı zırhlı polis aracına yönelik bombalı saldırı olayının faili olduğu belirtilen terör örgütü PKK üyesi H.Ö., tutuklandı. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Ocak 2016 günü Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden gizlenmiş mayın ve EYP düzeneğinin bulunduğu barikatı kaldırmak üzere belirtilen yere intikal eden polis ekiplerine ait zırhlı aracın patlatılması sonucu 7 polisin yaralanması olayı, 8 Şuat 2016 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Oğuz'un nişanlısı ile birlikte alışveriş yaptığı esnada silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi olayı, 28 Ağustos 2016 günü Yüksekova İlçesi'nde görev yapan güvenlik güçlerimize erzak götüren TIR'ın PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla gasp edilmesi olayını gerçekleştiren ve Valiliğimizce Yüksekova İlçesi’nde 13 Mart 2016 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının öncesi ve sonrasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, güvenlik güçlerimize karşı halkı hendek kazmaya zorlayan, kazılan hendeklere tuzaklı EYP yerleştirerek güvenlik güçlerimize karşı silahlı çatışmalar içerisinde yer alan H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilerek 4 Şubat 2017 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 8 Şubat 2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır"