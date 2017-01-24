YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Ereğli'de yaşayan Özgür Özakın'ın ailesi ve Ankara'da yaşayan Zeynep Nida Sözeri'nin ailesi, nişanlı çifti ayırmamak için Ereğli'de aynı mezarlıkta yan yana toprağa verilmesini istedi. Çiftin Bozhane Camisi'ndeki cenaze namazına Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da katıldı. Özgür Özakın'ın babası Metin Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin yakınları taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Özakın ve Sözeri'nin cenazeleri, ikindi üzeri kılınan cenaze namazlarından sonra şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Nişanlı çift, tartıştıkları 100 metrelik uçurumdan düşerek öldü (3)
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Ereğli'de yaşayan Özgür Özakın'ın ailesi ve Ankara'da yaşayan Zeynep Nida Sözeri'nin ailesi, nişanlı çifti ayırmamak için Ereğli'de aynı mezarlıkta yan yana toprağa verilmesini istedi. Çiftin Bozhane...
24 Ocak 2017 Salı 18:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.