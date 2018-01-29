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(Görüntülü Haber) Nişan dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde,...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük'te bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Rahman Aksoy (59) idaresindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, Özgür Yılmaz idaresindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Rahman Aksoy ile Zekiye Aksoy (53), Uğur Erorhan (32), Seda Erorhan (30) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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