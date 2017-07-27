(Görüntülü Haber) Niğde’de iplik fabrikasında yangın

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de bir iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.



Bor Karayolu üzerindeki Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasının pamuk deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.



Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.