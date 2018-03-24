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(Görüntülü Haber) Niğde’de fırtınada çatı uçtu, direkler devrildi

NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü. ​Kentte etkisini sürdüren fırtına, bir lokantanın metal çatısını uçurdu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde de bir elektrik direği üst...

NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü. ​Kentte etkisini sürdüren fırtına, bir lokantanın metal çatısını uçurdu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde de bir elektrik direği üst kısmından devrildi. Kopan enerji nakil hatları nedeniyle bölgedeki okullarda yapılan hafta sonu kursları iptal edildi. Olaylarda, ölen ya da yaralanan olmadı. Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi. FOTOĞRAFLI

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