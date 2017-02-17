Ali KADI NİĞDE,()Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçları nedeniyle aranan Nergiz E. (80), Songül U. (65) ve cezaevi firarisi Güney U.'yu gözaltına aldı. Üzerlerinde sahte kimlikte çıkan şüpheliler, sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Niğde'de birçok suçtan aranan 3 şüpheli yakalandı
Ali KADI NİĞDE,()Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçları nedeniyle aranan Nergiz E. (80), Songül U. (65) ve cezaevi firarisi Güney U.'yu gözaltına aldı. Üzerlerinde sahte kimlikte çıkan...
17 Şubat 2017 Cuma 11:39
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