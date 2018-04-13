(Görüntülü Haber) Niğde'de 'aldatma' cinneti; Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde Yasin Gündoğan (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan'ı (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan'ı (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine cinnet getirdi. Yasin Gündoğan, tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan'a ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.