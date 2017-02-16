Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

(Görüntülü Haber) Nevşehir'de sokak ortasında cinayet

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Enes Dağdibi öldü. Nar beldesi Orta Mahalle Dere Sokak'taki evinden saat 10.00 sıralarında çıkan Enes Dağdibi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklandı....

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Enes Dağdibi öldü. Nar beldesi Orta Mahalle Dere Sokak'taki evinden saat 10.00 sıralarında çıkan Enes Dağdibi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dağdibi'nin öldüğünü belirledi. Yakında askere gitmeye hazırlanan Enes Dağdibi'nin babası Uğur Dağdibi ve yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis, saldırganın tespit edilerek yakalanması içih çalışmalarına başlarken, çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobese kayıtları da incelemeye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.