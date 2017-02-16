(Görüntülü Haber) Nevşehir'de sokak ortasında cinayet

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Enes Dağdibi öldü. Nar beldesi Orta Mahalle Dere Sokak'taki evinden saat 10.00 sıralarında çıkan Enes Dağdibi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dağdibi'nin öldüğünü belirledi. Yakında askere gitmeye hazırlanan Enes Dağdibi'nin babası Uğur Dağdibi ve yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis, saldırganın tespit edilerek yakalanması içih çalışmalarına başlarken, çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobese kayıtları da incelemeye alındı.