KAYSERİ, ()- NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Nevşehir'de askeri uçak düştü (1)
KAYSERİ, ()- NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
22 Mart 2018 Perşembe 23:10
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