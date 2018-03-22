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(Görüntülü Haber)  Nevruz günü, polis merkezlerine saldırı son anda önlendi (ARŞİV)

ADANA'da, 21 Mart nevruz günü polis merkezinlerine saldırı yapacakları öne sürülen 5'i çocuk 10'u kadın 47 kişi yakalandı. Otluk alanda yapılan aramalarda ise 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası...

ADANA'da, 21 Mart nevruz günü polis merkezinlerine saldırı yapacakları öne sürülen 5'i çocuk 10'u kadın 47 kişi yakalandı. Otluk alanda yapılan aramalarda ise 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi ele geçirildi.







Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücaele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nevruz öncesi terör örgütü PKK'nın Adana'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisi aldı. Suriye'den Türkiye'ye çok sayıda mühimmat sokulduğu ihbarını da alan polis 16 Mart'ta 50 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve helikopterin de kullanıldığı baskınlarda 5'i çocuk 10'u kadın 47 kişi gözaltına alındı.







OTLUK ALANA GİZLENMİŞ







Yapılan aralarda ise PKK/YPG tarafından Adana'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklanıp, nevruz günü polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ise el bombaları ve uzun namlulu silahlar üzerinde parmak izi çalışması başlatarak teröristelirin kimliğine ulaşmaya çalışıyor.



 

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