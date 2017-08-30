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(Görüntülü Haber) NEMRUT DAĞI DÖNÜŞÜ KAZA: 12 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bulunan Nemrut Dağ'ında güneşin doğuşunu izleyen Aksu ailesini taşıyan minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaç ve kayalara çarptı, 12 kişi yaralandı. Kaza,...

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bulunan Nemrut Dağ'ında güneşin doğuşunu izleyen Aksu ailesini taşıyan minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaç ve kayalara çarptı, 12 kişi yaralandı. Kaza, sabah erken saatlerde Nemrut Dağı’na 13 kilometre mesafede bulunan Karadut Köyü yakınında meydana geldi. Ailesi ve yakınlarıyla Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izledikten sonra 34 TH 8402 plakalı minibüsle yola çıkan Güzel Aksu, aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaç ve kayalara çarparak durdu. Kazada sürücü Güzel Aksu ile minibüste bulunan Gülşen Aksu (39), Ozan Aksu (7), Merdan Aksu (17), Şengül Aksu (35), Sinem Aksu (29), Sezgin Aksu (26), İsmet Aksu (26), Eren Aksu (20), Pınar Aksu (16), Gülben Aksu (17) ve Cengin Aksu (24) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Görüntü Dökümü ----------------------- - Yaralıların ambulansla taşınması - Yaralıların ambulanstan indirilişi - Genel görüntüler (Haber-Kamera:Haci BOZKURT-ADYAMAN-)

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