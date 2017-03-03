Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ ve İstanbul'da, NATO boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır sürdürdüğü teknik takiple 6 kişinin Tekirdağ ve İstanbul'da NATO boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, Tekirdağ, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yaptıkları operasyonla E.Y., F.Y., M.Y., M.Ç., V.Ç. ve M.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) NATO boru hattından mazot hırsızlığına 6 gözaltı
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ ve İstanbul'da, NATO boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır sürdürdüğü...
03 Mart 2017 Cuma 20:42
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