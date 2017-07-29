Erhan TEKTEN / İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.
(Görüntülü Haber) Narkotik köpeği 'panzer' uyuşturucuyu işte böyle buldu (1)
Erhan TEKTEN / İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.
29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.