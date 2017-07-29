Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

(Görüntülü Haber) Narkotik köpeği 'panzer' uyuşturucuyu işte böyle buldu (1)

Erhan TEKTEN / İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.

Erhan TEKTEN / İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314