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(Görüntülü Haber) Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü. Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın...

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü. Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

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