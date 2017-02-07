Ramazan ÇELİK/HATAY, () HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıka yangın korkuttu. Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Suriyeli ailenin yara almadan kurtulduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü Haber) Mutfak tüpünden çıkan yangın korkuttu
Ramazan ÇELİK/HATAY, () HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıka yangın korkuttu. Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı....
07 Şubat 2017 Salı 20:05
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