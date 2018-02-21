Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

(Görüntülü Haber) Müteahhit'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan oğul ve arkadaşı adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi. Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi...

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi. Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde dün meydana gelen olayda gelen bir telefon üzerine daire göstermek için yaptığı inşaata giden, müteahhitlik yapan 63 yaşındaki Cafer Çelik, öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede Cafer Çelik'in başına merdane ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Polis yaptığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek cinayeti Cafer Çelik'in oğlu ve onun arkadaşı tarafından işlendiğini belirleyerek gözaltına almıştı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ile arkadaşı Sinan C. adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314