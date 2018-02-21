Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi. Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde dün meydana gelen olayda gelen bir telefon üzerine daire göstermek için yaptığı inşaata giden, müteahhitlik yapan 63 yaşındaki Cafer Çelik, öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede Cafer Çelik'in başına merdane ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Polis yaptığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek cinayeti Cafer Çelik'in oğlu ve onun arkadaşı tarafından işlendiğini belirleyerek gözaltına almıştı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ile arkadaşı Sinan C. adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Müteahhit'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan oğul ve arkadaşı adliyeye sevk edildi
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi. Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi...
21 Şubat 2018 Çarşamba 17:36
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