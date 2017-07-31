İbrahim YILDIZ / İstanbul İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Silivri İLçe Emnğiye5t Müdürlüğü'ne geldi.
(Görüntülü Haber) Mustafa Çalışkan Silivri ilçe emniyet müdürlüğünde
İbrahim YILDIZ / İstanbul İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Silivri İLçe Emnğiye5t Müdürlüğü'ne geldi.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:49
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