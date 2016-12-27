(Görüntülü Haber) Muş’ta sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ’ta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Kaza, bugün Muş -Bitlis karayolu Devlet Malzeme Ofisi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlama dolaysıyla ayni yönde giden 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, sürücüler görüş uzaklığının çok düşük olması ve buzlanmanın kazaya neden olduğunu söyledi. Öte yandan yine görüş uzaklığının çok düşük olması nedeniyle tüm uçak seferleride iptal edildi.