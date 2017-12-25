MUŞ, () MUŞ'ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet actasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İlimizde yapılan çalışmalarda, 3 şahsın içinde bulunduğu araçtan 336 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 1?i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır denildi.
(Görüntülü Haber) Muş'ta uyuşturucu operasyonu
MUŞ, () MUŞ'ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet actasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında...
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:25
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