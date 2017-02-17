(Görüntülü Haber) Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 01.45 sıralarında, Ayvacık- Assos Karayolu'nun Doğanlar Mevkii'nde meydana geldi. Sürücünün kim...
17 Şubat 2017 Cuma 10:30
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 01.45 sıralarında, Ayvacık- Assos Karayolu'nun Doğanlar Mevkii'nde meydana geldi. Sürücünün kim olduğu belirlenemeyen 34 UF7392 plakalı minibüs devrildi. Kazada, araçtaki 9 Pakistan uyruklu mülteciden 7'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü, ayakta tedavi edilip taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza yerinden kaçtığı anlaşılan araç şoförünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.