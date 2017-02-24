(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi tutuklandı

Arzu KAYA/İSTANBUL,() Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı. TUTUKLANDI... Sabah saatlerinde emniyetten 2. kez Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali Aligül hakim karşısına çıktı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı veren 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı. OLAYIN GEÇMİŞİ Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden dün serbest bırakıldı. Mahkemenin serbest bırakma kararının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı doğrultusunda savcılık, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Aligül akşam saatlerinde gözaltına alındı.